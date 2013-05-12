Приветствую.

Сегодня будет короткий после праздничный пост, петь будем песню группы Ляпис Трубецкой. Короткий — потому что разбор оплаченный. Что такое оплаченный я писал в этой статье: Барыкин — Облака.

Итак, вот видео с примером исполнения песни Ляписа Трубецкого — Ранетое сердце, а также с полным видео разбором как эту песню играть на гитаре. Слушайте, смотрите.

Текст Песни Ты шепнула мне: «Извини, мой друг,

Завтра утречком улечу на юг»

Мол, я девочка, сера-уточка,

А любовь у нас была шуточка.

Мол, гуляли мы, чувства тратили,

А теперь, малыш, беги к приятелям,

Погоняй сачком красавиц-бабочек,

Иль насобирай альбомчик марочек. Припев:

А чо чо чо чо чо чо чо чо,

Ранетое сердце бьется так горячо...

А чо чо чо чо чо чо чо чо,

У меня не жизнь, у меня не жизнь, у меня не жизнь,

А Абы Чо — уан, ту, фри,

Абы Чо — фор, файв, сикс,

Абы Чо — эйт, найн, тэн,

Абы Чо — илэвэн, твэлв! Проигрыш Говоришь, что плохо я целуюся,

Это ничего — потренируемся,

Говоришь, немодно одеваюсь я,

Милая, ведь я исправляюся!

Говоришь, что очень несерьезный я,

А неровен час — приключится дитя,

Не на что ему будет куфаек купить,

Мол, с таким, как я, негативно жить! Припев Проигрыш Улетаешь — что ж, дорога скатертью!

Я тебе во след ругнусь матерно!

С кем хотишь цалуйся, с кем хотишь гуляй,

С кем хотишь дитю фуфайки покупай.

Вспомнишь ты не раз мою фамилию,

Мой подарочек — желту лилию,

Молодость один раз случается,

Кто плюет в любовь — тому взыскается. Припев

Думаю вопросов быть не должно — все разжевано лучше некуда!

И все же скачать табулатуру для программы Гитар Про 6 можно здесь:

Добавить здесь больше нечего — пробуйте играть, петь. Песня интересная в плане игры на гитаре и очень энергичная!

Хочу также напомнить, что любой кавер на блоге теперь можно скачать в формате MP3. Сделать это можно здесь:

Ну теперь наверное точно все.

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Всего вам доброго! До связи.