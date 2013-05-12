Приветствую.
Сегодня будет короткий после праздничный пост, петь будем песню группы Ляпис Трубецкой. Короткий — потому что разбор оплаченный. Что такое оплаченный я писал в этой статье: Барыкин — Облака.
Итак, вот видео с примером исполнения песни Ляписа Трубецкого — Ранетое сердце, а также с полным видео разбором как эту песню играть на гитаре. Слушайте, смотрите.
Ты шепнула мне: «Извини, мой друг,
Завтра утречком улечу на юг»
Мол, я девочка, сера-уточка,
А любовь у нас была шуточка.
Мол, гуляли мы, чувства тратили,
А теперь, малыш, беги к приятелям,
Погоняй сачком красавиц-бабочек,
Иль насобирай альбомчик марочек.
Припев:
А чо чо чо чо чо чо чо чо,
Ранетое сердце бьется так горячо...
А чо чо чо чо чо чо чо чо,
У меня не жизнь, у меня не жизнь, у меня не жизнь,
А Абы Чо — уан, ту, фри,
Абы Чо — фор, файв, сикс,
Абы Чо — эйт, найн, тэн,
Абы Чо — илэвэн, твэлв!
Проигрыш
Говоришь, что плохо я целуюся,
Это ничего — потренируемся,
Говоришь, немодно одеваюсь я,
Милая, ведь я исправляюся!
Говоришь, что очень несерьезный я,
А неровен час — приключится дитя,
Не на что ему будет куфаек купить,
Мол, с таким, как я, негативно жить!
Припев
Проигрыш
Улетаешь — что ж, дорога скатертью!
Я тебе во след ругнусь матерно!
С кем хотишь цалуйся, с кем хотишь гуляй,
С кем хотишь дитю фуфайки покупай.
Вспомнишь ты не раз мою фамилию,
Мой подарочек — желту лилию,
Молодость один раз случается,
Кто плюет в любовь — тому взыскается.
Припев
Думаю вопросов быть не должно — все разжевано лучше некуда!
И все же скачать табулатуру для программы Гитар Про 6 можно здесь:
Добавить здесь больше нечего — пробуйте играть, петь. Песня интересная в плане игры на гитаре и очень энергичная!
Хочу также напомнить, что любой кавер на блоге теперь можно скачать в формате MP3. Сделать это можно здесь:
Ну теперь наверное точно все.
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Всего вам доброго! До связи.
Талантище